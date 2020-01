Obsèques de Jean Massima : La mobilisation des militants PDG de l'Ogooué-Lolo

C'était à la faveur d'une rencontre présidée, hier, au siège du PDG, par la secrétaire nationale en charge de l'animation politique dans la province de l'Ogooué-Lolo, Dina Koussou.

Aux yeux de Dina Koussou, "Jean Massima était une personnalité importante de la province de l'Ogooué-Lolo, tant sur le plan politique que familial. Il a su marquer les esprits à Koula-Moutou et au-delà de sa province natale. C'est donc un digne fils de la Nation qui vient de nous quitter. Et le PDG s'active pour rendre un hommage mérité à ce camarade au grand cœur, fidèle et dévoué que nous avons perdu avec beaucoup de regrets". D'où, selon elle, la nécessité et l'obligation morale et militante de se mobiliser massivement, afin de saluer avec solennité sa mémoire et son engagement politique et social.