Nouvel an : ceux qui nous ont quittés

Votre quotidien a résumé dans son dernier numéro de l'année qui vient de s'achever, l'ensemble des événements l'ayant marquée. Santé, économie, politique... Notre rédaction a fait le tour de l'actualité de 2021 sans oublier ceux qui nous ont quittés.

Hommes politiques :

• Hilaire Machima : député PDG de la Louétsi-Wano et ancien ministre délégué,décédé le 18 janvier à l’âge de 56 ans.

• Joseph Mayagui : ancien député de la 9e législature, pour le compte du PGP dans le 1er siège du département de Ndolou (Mandji) a tiré sa révérence le 12 janvier à Libreville.

• Rassaguiza Y’Akerey Louis Daniel : Ancien député du 1er siège du 5eme arrondissement de la commune de Libreville et pharmacien a quitté le monde des vivants le 14 janvier à Libreville.

• Paul Bie Eyene : député PDG de la Noya (2e siège) est mort le 26 janvier à l’âge de 69 ans.

• Me Fabien Méré : avocat, homme politique et ancien ministre délégué aux Eaux et Forêts est décédé le 27 janvier en France.

• Docteur Hervé Moutsinga : ancien ministre, Doyen des juges Constitutionnels décédé le 02 février

• Philomène Ogoula : ancien député PDG de la 12ème législature et Sénatrice de l’Ogooué-Maritime au moment de sa disparition le 23 février.

• André Meyo M’Ekomie : ancien maire du 5è arrondissement de la commune de Libreville décédé le 25 août.

• Hervé Ossamane Aunouviet : homme politique, ancien international de football gabonais des années 1970, survenu le 16 août à Angondjé.

Guy Christian Maviogha : le président du Bloc démocratique chrétien (BDC) décédé le 3 septembre à Libreville.

• Casimir Marie Ange Oye Mba : ancien gouverneur de la BEAC, ancien Premier ministre, ancien député et vice-président de l’Union nationale, survenu le 16 septembre à Paris.

• Berthe Azizet Mboumba : députée PDG du 1er siège du département de Bendjé décédée le 20 octobre à Libreville.

• Le Médécin Général Albert Ndjave Ndjoy : ancien directeur général de la santé militaire,ancien ministre,ancien député, décès survenu à Libreville le 17 octobre.

• Emmanuel Nkiet : ancien député décédé le 30 octobre à Libreville.

• Bernard Panzou Kongo : Sénateur de la 4e législature du département de la Basse-Banio décédé le 3 novembre à Libreville

• Antoine Abiaghe Angoue : ancien gouverneur de provinces, ancien vice-président du Sénat et ancien ministre survenu le 23 novembre . Hommes d’armes : • Augustin Marie Aloise Anguile Botolo : le Général d’armée à la retraite, ancien chef d’État-major de l’armée, à tiré sa révérence le 20 septembre.

• Le Général à la retraite Poncy léon-Paul : ancien gouverneur de la place militaire de Libreville dans les années 1990 décédé le 7 octobre.

• Le Général d’armée à la retraite Jean-Claude Labouba : ancien commandant en chef des Forces de police Nationale, décès survenu le 5 novembre.

• Théophile Mpiga Ntsiba, Général de Brigade de la Gendarmerie Nationale : ancien Secrétaire Général adjoint du Conseil National de Sécurité décédé le 3 novembre. Communicateurs : • John Joseph Mbourou : journaliste, ancien directeur général de la RTG de 1994 à 1996 puis député à l’Assemblée nationale de 1996 à 2001,membre du Conseil d’Etat, a tiré sa révérence le 4 septembre à Libreville.

Communicateurs

• Armelle Bilogue Baoule : journaliste à Gabon Télévision, décès survenu le 10 septembre à Libreville.

• Amélie Blanche Mbougou Eyi : journaliste décédée le 21 octobre à Ouagadougou à l’âge de 53 ans.

• Mathieu Koumba : président du Conseil d’administration et ancien directeur général de Gabon-Télévision décédé le 25 Novembre à Libreville.

• Marie Colombe Gondjout : journaliste à la RTG décédée le 2 décembre à Libreville.

• Benjamin Pendi : ancien reporter-photographe au journal l’Union décédé le 29 novembre.

François Oyaba : agent retraité de l’Union décédé le 14 décembre à Libreville.

• Patrick Nguema Ndong : animateur et producteur de la très célèbre émission d’Africa N°1, La voie mystérieuse Administrateurs : • Charles Mendoume Essoune : directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), survenu à Libreville le 01 Mars.

Administrateurs

• Albert Akouangou : ancien directeur de l’Enseignement du premier degré et pionnier de l’école gabonaise survenu le 5 avril à Libreville.

• Pr Mike Moukala-Ndoumou : secrétaire général adjoint et enseignant-chercheur au département de philosophie à l’UOB est décédé le 6 avril à Libreville.

• Guy-Robert Bingouma : membre du comité exécutif de la FEGAFOOT en qualité de président de la commission Médias,communication survenu le 24 août à Libreville.

• Charlotte Mpaga : Magistrat hors catégorie, procureure générale près la Cour des comptes survenu le 12 septembre à Libreville.

• Pr Bertrand Mbatchi : secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), décès survenu le 25 septembre à Ouagadougou (Burkina Faso).

• Ambroise Ngoye Mbongo : ancien secrétaire général adjoint de l’UDEAC,conseiller du président de la République, décès survenu à Libreville le 29 septembre.

• Pr Simplice Ndong Ondo : le vice-doyen de la faculté des sciences à l’USTM est décédé le 7 octobre à Franceville.

• Marcel Mouloungui Yembit : directeur général de Vidéo-Palace , représentant et distributeur agréé de Canal+ au Gabon survenu le 2 octobre à Libreville.

• Dr Armelle Judith Mbourou Etomba : la directrice du Centre national d’hémodialyse du Gabon, décès survenu le 15 novembre à Rabat.

• Aimé Brice Sackyss : directeur général de l’ENA et ancien directeur général de la Fonction publique décédé le 17 novembre à Libreville. Notables, Artistes et hommes de culture : • Rose Bernadette Rebienot Owanssango : notable et matriarche de la communauté Mpongwè est décédé le 21 janvier.

• Fidèle Andjoua Ondimba « Papa Andjoua » : notable de la province du Haut-Ogooué, décès survenu le 18 avril à Libreville à l’âge de 88 ans.

• Georges Mboungani « Djo Mattateux » : pilote et ancien international de football des années 1970, décès survenu le 16 février au CHU d’Akanda.

• Rev. Evangeliste Gaétan Mbindzi Piebi : décédé à Libreville le 26 février.

• Léandre Claudy Ontchangalt « LEE » : artiste musicien décédé le 18 octobre à Libreville.

A L'international

• Louis Partrick Hassan Mombo : délégué administratif de la Conasysed décédé le 30 novembre. A l’international : • Hamed Bakayoko : premier ministre de Côte d’Ivoire décédé le 10 mars en Allegmagne.

• Le Chef de l’Etat Tchadien Idriss Déby Itno : a succombé le 20 avril au cours des combats contre les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT).

• Jacob Desvarieux : célèbre leader,chanteur et guitariste du groupe Kassav’, décédé le 30 juillet à Pointe-à-Pitre.

• Amobé Mévégué : journaliste et animateur sur RFI/France 24 ou TV5 est décédé le 8 septembre à l’âge de 52 ans.

• Jean-Paul Belmondo : acteur français décédé le 6 septembre à Paris.

• Bernard Tapie : homme d’affaires et homme politique français décédé le 3 octobre à Paris.

• Colin Powell : le premier Secrétaire d’État afro-américain ,il a été le plus jeune à occuper le poste de Chef d’Etat-major des armées aux USA mort le 18 octobre.

• Desmond Tutu : archevêque sud-africain, prix Nobel de la Paix en 1984 décédé le 26 décembre à l’âge de 90 ans .

