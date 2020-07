Nominations : une équipe de trente-trois membres pour face à un contexte difficile

Finalement l'attente n'aura duré que près de 24 heures. Le nouveau gouvernement est tombé hier en début d'après-midi. Et c'est le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée la veille par décret du présidentiel, qui en a donné la composition.

Il s'agit d'une équipe légèrement revue à la hausse, avec trente-trois (33) membres (Premier ministre compris), contre trente-un (31) pour le dernier gouvernement de Julien Nkoghe Bekale. On y trouve quatre (4) ministres d'Etat, vingt (20) ministres et huit (8) ministres délégués. Huit (8) compatriotes font leur entrée dont trois (3) ministres et cind (5) ministres délégués.