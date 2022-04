MRSE : le MMG pas d’avis avec la stratégie du PDG

QUI a dit que la contradiction n’est pas possible entre les différents membres d’un bord politique ? Dans tous les cas, Simon Zué Obiang, secrétaire général du «Mouvement mon Gabon» (MMG) dont l’écurie politique revendique l’appartenance à la «galaxie présidentielle» vient de prouver le contraire. Ce nouveau soutien du président de la République, Ali Bongo Ondimba, s’étonne de la récente attitude de certains cadres et autres hiérarques du Parti démocratique gabonais (PDG).

Occasion pour lui de rappeler, s’il en était encore besoin, quelques clauses du «parti de masse» et de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE).

«Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en tant que président du PDG et de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence, sauf surprise de dernière minute, est, à mon avis, le candidat naturel de ce camp politique», précise Simon Zué Obiang. Ne boudant pas son plaisir, ce dernier s’étonne des récents appels à candidature du «président-distingué-camarade» du PDG, lancés dans de l’Ogooué-Maritime, le Moyen-Ogooué et, dans une moindre mesure, le Woleu-Ntem.

«Je ne comprends donc pas ces multiples appels à sa candidature qui frisent plus le folklore qu’une véritable stratégie gagnante», ajoute-t-il. Pour lui, le pouvoir gagnerait à utiliser son énergie à bon escient. D’autant que les élections générales de 2023 pointent inexorablement à l’horizon. Il est donc d’avis que ces appels à candidature, ayant tendance à se propager comme une traînée de poudre sur le territoire national, relèvent ni plus ni moins de petits calculs politico-politiciens.

Voilà une vérité «dérangeante» assénée par un allié de la MRSE qui risque de freiner les ardeurs des instigateurs de ladite stratégie. Reste à savoir si les Pdgistes des autres provinces, qui s’apprêtent à célébrer en différé le 54e anniversaire de leur chapelle, l’entendront de cette oreille.

Par Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon