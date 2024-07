Mike Jocktane : "La Transition ne doit pas échouer…"

Ne pas rater le coche ! Telle est, entre autres, l'exhortation lancée par Mike Jocktane, président du parti "Gabon nouveau" sur Gabon Review.com, dans une récente interview accordée à nos confrères.

Occasion pour l'évêque non moins candidat à la dernière élection présidentielle annulée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), de rappeler les défis de l'actuelle Transition politico-institutionnelle.

"La Transition ne doit pas échouer, sinon c'est le pays qui s'expose à des lendemains difficiles. La nouvelle Constitution, la nouvelle loi électorale, le référendum constitutionnel et l'élection du futur président de la République sont des défis qui nous interpellent tous, militaires et civils", a-t-il précisé.

Avant de prôner le respect des libertés fondamentales dont la liberté d'expression.

"Il faut pour cela garantir la libre expression des citoyens et éviter de catégoriser ceux qui émettent des avis constructifs, même s'ils ne sont pas d'emblée ceux escomptés par le CTRI", estime-t-il.

Non sans ajouter : "Le succès de cette Transition est à ce prix. Il ne s'agit pas d'une question qui se résumerait à répondre pour ou contre (...) Mais il s'agit de choisir une option qui favorise réellement l'essor vers la félicité de notre pays ou pas. Le Gabon est à la croisée des chemins".

Ce dernier de renchérir : "L'enjeu de cette Transition est de corriger les erreurs du passé".

Candidat autoproclamé à la prochaine présidentielle, il fustige farouchement la recommandation du récent Dialogue national inclusif (DNI) inhérente à la suspension des partis politiques.

"(...) Tous n'ont pas collaboré avec l'ancien régime Bongo PDG. Les restreindre prive également le CTRI de disposer de suffisamment de possibilités variées et de recul dans l'analyse et l'adoption de certaines conclusions et réformes tant politiques qu'économiques", déclare-t-il sans détour.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon