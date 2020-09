Méthode Ossouka Raponda : sous le tryptique collégialité, solidarité et responsabilité

Pour l'actuelle locataire du 2-Décembre, les missions qui lui ont été confiées par le président de la République seront excutées dans "la collégialité, la solidarité et la responsabilité". "La mission que le président de la République m'a confiée commande que l'action gouvernementale réponde, avant tout, aux principes de base qui animent toute organisation gouvernementale, à savoir la collégialité, la solidarité et la responsabilité'', a-t-elle souligné.

Non sans rappeler une volonté dont elle a également fait part aux députés : "Je ne ménagerai aucun effort pour déployer une importante activité de pilotage et de coordination. Nous devons nous concentrer dans l'exécution de la réalisation des projets, afin de matérialiser les engagements pris.''

D'une manière générale, le Premier ministre a estimé que ''la confiance qui nous a été accordée par les députés nous oblige au travail et à la responsabilité". Aussi, comme une invite à l'effort de l'ensemble de ses concitoyens, a-t-elle eu cette formule : "Notre cher pays, nous le bâtirons ensemble et personne ne le fera à la place des Gabonaises et des Gabonais.''