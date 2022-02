Mesures anti-Covid-19 : état d'urgence prorogé au Gabon

Le Conseil des ministres de mardi, présidé par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a adopté, entre autres, le projet de loi portant prorogation des mesures inhérentes à la prévention, la lutte et la riposte contre la Covid-19 pour une durée de 45 jours. Un délai supplémentaire qui s'inscrit dans la politique des pouvoirs publics visant à lutter efficacement contre cette pandémie. Parmi la demi-douzaine de projets de textes législatifs et réglementaires adoptés lors du Conseil des ministres de ce mardi 01 février 2022, celui présenté par Guy-Patrick Obiang, ministre de la Santé, a certainement le plus retenu l'attention et l'intérêt de l'opinion publique et des observateurs du microcosme politique.

En effet, le patron de la Santé a proposé au Conseil des ministres la prorogation de l’État d'urgence sanitaire qui l'a d'ailleurs adopté dans la foulée. "(...) le projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Au titre du présent texte qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans notre pays, les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 sont prorogées pour une durée de 45 jours", indique le communiqué final du Conseil des ministres.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon