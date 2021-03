Mairie de Libreville : le 5e adjoint au maire renvoyé à ses fonctions

APRÈS son élection au poste de 5e adjoint au maire de Libreville, le 24 février dernier, Issa Malam Salatou a officiellement été installé, hier, dans ses fonctions par le préfet du département du Komo-Océan, Sébastien Obame Ogoula, représentant le gouverneur empêché.

Demandant aux auxiliaires de commandement et élus locaux de la commune de mettre leur expertise au service du promu, Obame Ogoula lui a rappelé les principes directeurs de sa charge. " Le respect de la hiérarchie, l’impartialité, la neutralité, la disponibilité et le sens élevé du devoir qui sous-tendent le fonctionnement régulier et permanent des services publics''. Non sans lui indiquer qu'il est au service de tous les Gabonais quels que soient leurs bords politiques respectifs.