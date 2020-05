Lutte contre le Covid-19 : l’appui de la France au Gabon

Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a échangé, mardi dernier, avec l’ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autié, qu'accompagnait la directrice régionale de l'Agence française de développement (AFD), Leaticia Dufay. Les échanges ont essentiellement porté sur l’aide apportée par la France dans la lutte contre le Covid-19 au Gabon. Une situation qui exige des pays touchés des efforts, et surtout la mise en place de politiques publiques. Aussi l'AFD a-t-elle décidé de mettre à la disposition du Gabon une enveloppe de 5 millions d’euros, soit plus de 3 milliards de francs.

Selon Leaticia Dufay, ce montant, qui constitue une partie du financement dédié au Projet d’aide d’urgence sanitaire (PAS), sera réaffecté à des actions de lutte contre l’épidémie à coronavirus. Il s’agit d’un projet qui va mobiliser plusieurs acteurs, civils et militaires, gabonais comme français.

Celui-ci vise quatre volets pour une meilleure prise en charge des patients atteints du Covid-19 : l’acquisition du matériel de réanimation, la formation dédiée aux personnels médicaux et paramédicaux, le pilotage de la crise et son volet communication et sensibilisation.