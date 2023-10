L'UDERE n'a rien compris à l'approche inclusive du CTRI

A en juger par la récente sortie de son président Victor Missanda

ON a beau dire, il est assez difficile de trouver une certaine pertinence dans les propos tenus récemment par le leader de l'Union démocratique et républicaine (UDERE), Victor Missanda. Lequel a exhorté le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, "à procéder au remplacement de l'ensemble des membres du Parlement de la Transition issus des partis politiques par les éléments des Forces de défense et de sécurité". Une invite véritablement dénuée d'intérêt tant elle s'inscrit à rebrousse-poil de la dynamique sous-tendant le processus amorcé depuis le 30 août dernier. Laquelle se veut résolument inclusive en associant l'ensemble des forces vives de la Nation à l'œuvre de reconstruction de notre pays initiée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

À cette tâche, tout le monde l'aura compris, l'apport de tout un chacun est primordial. Surtout celui de personnalités disposant d'une expérience et expertise avérée dans un certain nombre de domaines. Tant il y va de la nécessité d'asseoir notre vivre-ensemble sur des bases démocratiques, solides, stables et consensuelles. Tout ceci semble avoir manifestement échappé au président de l'UDERE. Lequel, à y voir de près, derrière cette sortie, essaie tant bien que mal d'exister, quitte à soutenir des idées dépourvues de bon sens. Sa survie politique en dépendrait d'une certaine manière. Avec lui, bon nombre de responsables de partis "gazelles" pourraient avoir du mal à s'accommoder à la nouvelle donne. D'autant plus qu'ils ne semblent pas s'être départis de certaines pratiques et autres attitudes qui ont constitué, d'une certaine façon, leur marque de fabrique sous le régime déchu. Comme quoi, Victor Missanda et bien d'autres acteurs politiques gagneraient vraiment à changer de logiciel.

JKM

Libreville/Gabon