Libreville : les comptes administratifs 2018 passés au peigne fin

"Les assises de ce jour se tiennent dans un contexte tout à fait particulier, et même inédit dans l'histoire de notre commune", a, d'entrée, fait remarquer le président du conseil, évoquant ainsi "l'indisponibilité temporaire du président statutaire et les contingences de la crise sanitaire à Covid-19".

Indiquant tout de même : "Toute situation appelant de la tutelle et du conseil municipal de Libreville, pour la continuité de l'administration et du service public municipal, l'observation stricto sensu des prescriptions de la loi organique 1/2014 relative à la décentralisation et l'application des recommandations gouvernementales de distanciation physique. D'où le format aménagé de cette session ordinaire."