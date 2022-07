Législatives partielles : aux urnes le 20 août prochaing

À la prochaine session parlementaire, aucun siège ne devrait plus être vacant à l'Assemblée nationale. Et pour cause, le Centre gabonais des élections (CGE) a rendu publique récemment la date de la tenue des législatives partielles. De fait, c'est le 20 août prochain que les électeurs du 1er siège du département de l'Ogoulou (Commune de Mimongo, cantons Haut-Ogoulou et Haute Dikobi) dans la Ngounié, du 2e siège de la Zadié (Vie-chère, Vie-dure, Paris-Bouyon et canton Loué) dans l'Ogooué-Ivindo et du 1er arrondissement du chef-lieu de la province de la Nyanga se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au palais Léon-Mba.

Un retour aux urnes consécutif aux démissions respectives de Gladys Moulengui, Franck-Ulrich Bokamba Ndombi du Parti social démocrate (PSD) et de Jean-Pierre Doukaga Kassa des Démocrates (LD). Tous trois anciens élus de l'opposition ayant rejoint, avec armes et bagages, le Parti démocratique gabonais (PDG). Avec ceci que le dernier cité s'était vu bombarder ministre de l'Économie numérique, à la suite du remaniement du gouvernement survenu le 8 mars dernier. Dans tous les cas, ces partielles devraient avoir valeur de tests pour les différentes formations politiques du pays, à un an de la tenue des élections présidentielle, législatives et locales.

En tout état de cause, le PSD a déjà annoncé la couleur en investissant, au 1er siège de l'Ogoulou, Andréa Mbigou. Une jeune cadre dynamique déterminée à maintenir, coûte que coûte, ce siège dans l'escarcelle de son écurie politique. Ce d'autant plus que cette localité est considérée bien souvent comme étant un des bastions du PSD. Dans les jours à venir, le CGE devrait rendre publique les dates du dépôt officiel des candidatures.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon