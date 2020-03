Législative partielle à Akiéni : Simple formalité !

Pas besoin d'être devin pour conclure que ce scrutin n'est qu'une simple formalité. Normal, le candidat du PDG est le seul coureur sur la ligne de départ. À cela s'ajoute le fait qu'Akiéni a toujours été un fief acquis au parti au pouvoir. En atteste l'élection d'Ali Akbar Onanga Y'Obegue, le même, en 2018, avant d'être débarqué à la suite de son exclusion des rangs du PDG. Tous les deux autres sièges du départrement sont d'ailleurs détenus par des "Pdgistes".

On se souvient que le 1er août dernier, Guy-Benjamin Ndounou, président de la Commission permanente de discipline du PDG, avait rendu publique la décision d'exclusion de M. Onanga Y'Obegue. Il avait été reproché à l'intéressé d'avoir tenu sur sa page Facebook "des déclarations tendant non seulement à semer de façon insidieuse la confusion et la discorde dans les esprits des militants et militantes du PDG. Mais aussi, de nature à remettre en cause la teneur du message du Distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, traduit par le secrétaire général Eric Dodo Bounguendza, à l'ensemble des militants lors de sa tournée nationale".