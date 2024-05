Le nouveau coup politique d'Alain-Claude Billie-By-Nze

Sur sa page Facebook, Alain Claude Billie-By-Nze (ACBBN), le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, s'est fendu d'une tribune au vitriol contres les conclusions du Dialogue national inclusif (DNI) dont le rapport a été remis au chef de l'État le 30 avril dernier.

Cette tribune qui est un véritable réquisitoire contre les recommandations issues du DNI dont il présente les faiblesses, dénonce les intentions inavouées et livre quelques idées qui auraient pu constituer à son avis la trame de la réflexion des 600 commissaires présents à Angondjé.

Ces recommandations ne sont pour lui qu'une "mosaïque constituée de bouts ou de morceaux extraits des publications appuyées sur des copiés-collés divers qui ne laissent aucun doute sur la qualité d'un document dont la synthèse n'a rien de cohérent".

Autrement dit pour le natif de Ntang-Louli, le rapport général du DNI n'est rien qu'un "catalogue de bonnes intentions". De plus, il note que certaines propositions formulées figurent déjà dans un certain nombre de documents adoptés sous l'ère Omar Bongo et sous celle de son successeur.

Il cite le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), le Plan de relance de l'économie (PRE) ou encore le Plan d'accélération et de transformation (PAT).

