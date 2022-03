Le gouvernement Ossouka 2 renvoyé à l'exercice de ses fonctions

“Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celles-ci". C'est le serment que la nouvelle équipe Ossouka Raponda a prononcé ce jeudi.

Quarante-huit heures après le réaménagement du gouvernement, les ministres ont prêté serment au palais de la présidence de la République, devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en présence des membres de la Cour constitutionnelle.

Cette cérémonie marque l'entrée en fonction officielle de la nouvelle équipe gouvernementale conduite par Rose Christiane Ossouka Raponda.

R.H.A

Libreville/Gabon