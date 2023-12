Le chef de l'État dote les chefs de service provinciaux de moyens roulants

LE séjour du président de la Transition dans le Septentrion n'aura pas été de tout repos. Et pour cause. En plus d'avoir procédé au lancement des travaux d'aménagement de plusieurs axes routiers et rencontré la notabilité locale, etc., le général Brice Clotaire Oligui Nguema a offert, samedi dernier, à l'esplanade du gouvernorat de la province du Woleu-Ntem, un import lot de véhicules aux chefs de service provinciaux. Un acte qui illustre sa détermination à rendre plus efficaces les divers services de l'État sur toute l'étendue du territoire national tout en améliorant les conditions de travail des agents publics.

Ce d'autant plus que cette dotation se compose notamment de dix (10) véhicules de type 4X4, censés permettre aux différents bénéficiaires de se déployer à travers leur zone de compétence en étant plus proches des usagers. Un geste qui, pour ainsi dire, vient à point nommé. Vu que par le passé, ils éprouvaient toutes les peines du monde à se déplacer et à assumer leurs missions dans des conditions dignes et acceptables. Ce qui, d'une certaine manière, a déteint sur leur rendement et altéré l'image du service public. Il revient donc aux différents chefs de service provinciaux de faire bon usage de ces véhicules, en étant pleinement conscient des enjeux de l'heure. Lesquels préconisent, entre autres, à tout détenteur de l'autorité de l'État probité, rigueur, abnégation, sens élevé du bien commun, patriotisme, loyauté, etc.

J.K.M

Libreville/Gabon