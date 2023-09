Le CD-GSI pour un Gabon nouveau avec le CTRI

Convergence démocratique-Groupe stratégique indépendant (CD-GSI) s'est prononcé à son tour sur la situation politique actuelle au Gabon. Son président, Nicaise Sickout-Ingueja a dit prendre acte, au nom des membres de ce regroupement politique, de la prise de pouvoir du Comité de la Transition et de la Restauration des Institutions (CTRI). C'était au cours d'une déclaration prononcée vendredi 8 septembre au siège de ladite structure.

Il a saisi la même occasion, pour interpeller ses compatriotes. Pour lui, les Gabonais doivent se lever et se battre pour un Gabon meilleur et pour que leur pays redevienne un pays envié. " Le CD-GSI espère que, sous le magistère du CTRI avec à sa tête le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Chef de l'État, notre pays tant vanté et adulé, retrouve sa dignité et ses lustres d’antan. Le moment est venu de sonner les cloches de la concorde dans le cadre d’un programme de gouvernance du Gabon, par les Gabonais et pour les Gabonais", a-t-il indiqué.

Par ailleurs, dans la même déclaration faite un jour avant la composition du nouveau gouvernement, le CD-GSI a donné des orientations à ce sujet. " En effet, la cohérence et l'harmonisation des portefeuilles ministériels, l'amélioration des parités, la valorisation du rôle et de la place des hauts cadres administratifs, sans oublier le renforcement de leurs capacités professionnelles et opérationnelles (Secrétaires dénéraux et leurs Adjoints, Inspecteurs Généraux et leurs Adjoints, Directeurs Généraux et leurs Adjoints, Directeurs et directeurs Adjoints, Chargés d'études et Chefs de service pour ne citer que ceux-là), sont quelques arguments pour soutenir notre suggestion".

GMNN

Libreville/Gabon