Le 30 août institué "Journée nationale de la libération"

AU titre des festivités nationales, il faudra désormais cocher le 30 août. En sa séance du lundi 22 janvier dernier, le Conseil des ministres a, en effet, adopté le projet de décret instituant la "Journée nationale de la libération" en République gabonaise le 30 août de chaque année. Cette mesure répond dans une certaine mesure à une sollicitation formulée par plusieurs personnalités de la Transition, à l'instar du président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou, dans son allocution à l'occasion des vœux au chef de l'Etat.

Ainsi, treize jours après la célébration de la fête de l'Indépendance, les Gabonais seront donc amenés à commémorer la prise effective du pouvoir par les Forces de défense et de sécurité (FDS) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Un événement qui, on s'en souvient, avait suscité une vive vague d'émotion et d'enthousiasme populaires à l'échelle nationale. Une adhésion populaire à la dimension de l'acte salvateur et courageux posé par les FDS. Lesquelles, soucieuses de préserver la stabilité et l'intégrité de la Nation, avaient décidé de mettre un terme à une gouvernance dont les errements auraient pu conduire notre pays vers des lendemains douloureux, tristes et incertains.

Comme quoi, le 30 août aurait pu être décrété "Journée de la renaissance gabonaise". Vu que depuis cinq mois, le CTRI s'attelle à redonner aux Gabonais et Gabonaises leur dignité naguère bafouée. À leur redonner la fierté d'être natifs d'une Nation dont l'ambition commune est d'atteindre la félicité, telle qu'imaginée par les pères fondateurs. Un dessein collectif nécessitant l'engagement plein et entier de toutes les composantes de la société. C'est dans ce sens que s'inscrit la démarche inclusive impulsée par le CTRI. Laquelle devrait se traduire dans trois mois par l'organisation du Dialogue national inclusif et, plus tard, par l'élaboration d'une nouvelle Loi fondamentale et la tenue des élections en août 2025. Comme quoi, le 30 août prochain, la fête devrait être belle.

J.K.M

Libreville/Gabon