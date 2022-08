Koula-Moutou : à l'heure du compte rendu parlementaire

L'HONORABLE Blaise Louembe, député du 1er arrondissement de la commune de Koula-Moutou, était dernièrement auprès des populations de cette localité. Il était accompagné du député du 2e arrondissement, Marcel Doukabou et du vénérable Martin Fidèle Magnaga . C'était dans le cadre d'un compte rendu parlementaire de la session unique qui s'est achevée le 30 juin dernier. Ensemble, les parlementaires ont édifié les “Koulois” sur les 42 textes de lois examinés et votés dans les différentes commissions de l'Assemblée nationale. Lors de son rendu, Blaise Louembe s'est appesanti sur sept textes de lois. Parmi lesquels 2 propositions de lois. L'une portant sur la lutte contre le harcèlement en milieux scolaire et professionnel visant à renforcer les mécanismes de protection des victimes. Et l'autre sur la santé de la reproduction, pour réduire de manière significative la mortalité maternelle et infantile. Ce dernier texte, a-t-il expliqué, s’attaque au problème des grossesses précoces chez les adolescentes et les jeunes filles par la défense de leurs droits. Mais, en prévoyant l'amélioration de leur accès aux services de santé reproductive par une éducation complète à la sexualité, en définissant le circuit d’approvisionnement des produits contraceptifs et en mettant à leur disposition des moyens de contraception modernes tout en accentuant la prévention du VIH/Sida.

Au titre de projets de lois, l'honorable Louembe a cité celui portant sur la protection ou l'assistance consulaire des Gabonais à l'étranger. Il a aussi insisté sur le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'emploi devenu "Pôle national de la promotion de l'emploi". Sur ce sujet, les deux députés ont indiqué que le gouvernement a autorisé l'installation d'une antenne provinciale dudit Pôle dans l’Ogooué-lolo.

Le propos de l'honorable Marcel Doukabou a pour sa part porté sur 3 textes à forte portée sociale et sanitaire. Il a s'agit de la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées, une autre portant code de la Santé dans notre pays et enfinun projet de loi portant oragnisation de l'Etat civil en République gabonaise.

Dans son propos, le Vénérable, Martin Fidèle Magnaga a quant à lui édifié l’auditoire sur les nominations intervenues à la Cour Constitutionnelle et sur la dernière révision de de la constitution. « La présente ordonnance fait suite à la révision constitutionnelle qui renforce, entre autres, les missions de la Cour Constitutionnelle par l’attribution de nouvelles compétences et apporte des précisions à certaines dispositions liées à ses missions. De ce fait, aux termes des articles 13 et 13a de la Constitution qui instituent le Collège chargé d’assurer l’intérim du Président de la République, en cas de vacance de la Présidence de la République, d’empêchement définitif ou temporaire du titulaire, la Cour Constitutionnelle, est seule habilité à constater cette vacance. Elle est chargée d’encadrer le processus de l’intérim par la prise des actes Juridictionnels liés au bon fonctionnement de ce collège pendant la durée de l’intérim. Aussi, le contrôle de Constitutionnalité des actes règlementaires censés porter atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques échoit également à la Cour Constitutionnelle » a t-il indiqué.

R.H.A

Libreville/Gabon