Justice : Le député Justin Ndoundangoye dans l'œil du cyclone

L'Assemblée nationale va-t-elle prononcer la levée de l'immunité parlementaire du député du 2e arrondissement de la commune de Franceville, Justin Ndoundangoye ? Pour l'heure, la première chambre du Parlement examine la question.

L'opération anti-corruption, dénommée "Scorpion", est loin de connaître son épilogue. Après la dernière vague d'interpellations suivies des incarcérations de Brice Laccruche Alihanga (ancien directeur de cabinet du chef de l'Etat), Noël Mboumba (ex-ministre des Mines, du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures) et leur collègue, Emmanuel Norbert Tony Ondo Mba (à la tête du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques), Justin Ndoudangoye, par ailleurs ancien ministre des Transports, est pour ainsi dire dans la ligne de mire du "Scorpion".

En atteste la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale, tenue hier. Laquelle réunion a comporté un seul point à l'ordre du jour : l'examen de la demande de levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Justin Ndoudangoye. Une réunion tenue après la saisine du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Erlyne Antonella Ndembet Damas.

Pour rappel, feu Gabriel Eyeghe Ekomie accusé de crime rituel avait perdu son immunité parlementaire le 24 décembre 2012. Avant lui, Feu André Mba Obame a connu le même sort le 5 mai 2011. Ce dernier avait perdu son immunité parlementaire pour s'être autoproclamé président de la République. Justin Ndoudangoye va-t-il grossir les rangs des représentants du peuple à avoir perdu l'immunité parlementaire ?



Yannick Franz IGOHO



