Justice : Erlyne Antonella Ndembet-Damas décline sa feuille de route

La Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a présidé, vendredi dernier, un Conseil de cabinet interministériel consacré à la Justice. Occasion pour la cheffe de ce département ministériel, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, de décliner sa feuille de route, conformément à la loi de finances 2021.

De fait, elle a énuméré les missions dévolues au ministère dont elle a la charge, en édifiant le Premier ministre et certains de ses collègues présents, sur les objectifs et innovations qu'elle entend atteindre et apporter au sein de l’administration judiciaire, notamment sur les volets gestion du corps de la sécurité pénitentiaire, ainsi qu’en matière de droits de l’Homme.

S'agissant du premier point, la garde des Sceaux a dit "œuvrer au bon fonctionnement des tribunaux, qui passera par la mise en place de nouvelles juridictions, la réfection des bâtiments et un probable recrutement de magistrats".

La gestion de la sécurité pénitentiaire, quant à elle, se déclinera, a-t-elle indiqué, non seulement en réfection de tous les tribunaux de notre pays, mais également en amélioration des conditions de détention. S'y greffera le renforcement des conditions de travail et de vie des agents de la sécurité pénitentiaire.

Au sujet des droits de l’Homme, Erlyne Antonella Ndembet-Damas a fait part du travail rédactionnel effectué par ses services afin de présenter, le moment venu, les rapports de la situation du Gabon en la matière.



J. KOMBILE.MOUSSAVOU



