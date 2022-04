Journées parlementaires de l'opposition : vers une nouvelle alliance ?

Vers un rassemblement de l'opposition gabonaise ? C'est du moins ce à quoi renvoient les journées parlementaires de l'opposition organisées le week-end écoulé à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Un rendez-vous à mettre à l'actif des parlementaires de l'opposition issus des deux Chambres (Assemblée nationale et Sénat). Pour la circonstance, Alexandre Barro Chambrier du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Paulette Missambo de l'Union nationale (UN) et Guy Nzouba Ndama du parti "Les Démocrates" (LD) ont effectué le déplacement du centre du Gabon. Un moment de réflexion et de mutualisation de connaissances et d'expériences de ce bord politique. Objectif : poser les jalons de l'alternance politique et, par la même occasion, mettre un terme à l'hégémonie du Parti démocratique gabonais (PDG). Occasion pour les responsables des plus grandes formations politiques de l'opposition de galvaniser la foule.

À en croire la native de Mulundu, Paulette Missambo, le choix de Lambaréné est loin d'être anodin. Pour elle, le changement partira du centre du pays. Lequel centre constitue bel et bien la représentation du Gabon en miniature. Avant d'inviter les populations à croire au changement. Alexandre Barro Chambrier lui a emboîté le pas. Son discours n'a d'ailleurs pas été différent de celui qu'il tient dans les différentes étapes de sa tournée nationale citoyenne. À Lambaréné il a, comme d'habitude, stigmatisé la mal gouvernance. Non sans rappeler que l'alternance politique est possible sous nos cieux. Le "Démocrate en chef" a, quant à lui, invité les populations à ne pas céder aux sirènes du parti au pouvoir. Une allusion explicite aux récentes défections enregistrées au sein de son écurie politique. "Ne vous laissez pas intimider par ce qu'on voit tous les jours. On nous débauche des gens. Si nous n'étions pas importants, on ne viendrait pas prendre les gens chez nous à coups de centaines de millions de francs", a-t-il martelé.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon