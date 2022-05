Journée mondiale de l’Afrique : autour de la sécurité alimentaire

Penser sa sécurité alimentaire, démontrer son engagement à trouver des solutions au phénomène de famine qu'induisent la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. C'est dans ce contexte que le groupe des ambassadeurs africains du corps diplomatique accrédité en République gabonaise, a célébré, au Laboratoire d'analyse alimentaire (LAA) de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (Agasa), sis à Angondjé, la journée mondiale de l'Afrique le 25 mai dernier.

Autour du thème : ''Bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur le continent africain : renforcer les systèmes agroalimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et du capital humain'', il était question pour son excellence Abdallah Sbihi, ambassadeur du royaume du Maroc et doyen du groupe des ambassadeurs africains en République gabonaise et ses pairs de montrer ce qu'entreprend le Gabon comme initiatives pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tant a-t-il expliqué, la sécurité alimentaire de chaque pays africain fait partie de l’effort entrepris sur le plan continental. Un thème opportun, a salué le ministre de l'Agriculture, Charles Mve Ella, qui insiste sur la nécessité d'un plan africain de production alimentaire d'urgence qui aurait un impact à long terme sur la productivité alimentaire en Afrique.

Toute chose qui pourrait aider à tempérer les niveaux de famine alarmants évoqués par Cyprien Biaou de la FAO dont les chiffres du rapport mondial sur les crises alimentaires n'avaient rien de reluisant. Entre autres, a-t-il indiqué : en 2021, 193 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë avec une prépondérance des pays africains. Et Cyprien Biaou de suggérer de saisir les opportunités de terres arables dont dispose l'Afrique et des ressources en eau tant convoitées pour investir dans l'agriculture et les chaînes de transformation. Une idée que la Côte d'Ivoire semble s'être appropriée à en croire du moins l'expérience de ce pays contée par son ambassadeur au Gabon, Nicolas Kouakou Kouadio.

Une journée de l'Afrique finalement très riche, meublée aussi par la remise d'écharpe aux couleurs vert-jaune-bleu du Gabon ainsi que par la visite du laboratoire d'analyse alimentaires de l'Agasa.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon