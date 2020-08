Journée du drapeau : citoyenneté, civisme et santé publique

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, marqué par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), pas de manifestation publique. En revanche, le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M'Essone, prononcera une allocution de circonstance, ce samedi soir.

Cette célébration particulière va donc être l'occasion de rappeler aux uns et aux autres que la situation sanitaire actuelle interpelle chaque Gabonais à modifier son comportement pour son intérêt celui de la nation. D'autant plus que lors de l'inauguration, en mai dernier, du laboratoire Pr Daniel-Gahouma, dédié au dépistage du Covid-19, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait appelé au sens civique de tous, par le respect des mesures barrières.

En plus de servir d'occasion exceptionnelle pour magnifier, dans la dignité, le respect et l'amour de la patrie, les valeurs républicaines à travers le Vert-Jaune-Bleu de notre drapeau national, cette 11e édition sera le moment de nous rappeler que la pandémie n'épargne personne, et que nous devons nous montrer plus que jamais solidaires et unis pour un idéal commun. D'où le choix du slogan : " Autour de nos couleurs, solidaires de tous cœurs".