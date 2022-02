Jessye Ella Ekogha : " l'un des principaux blocages au démarrage du championnat national est la vaccination des différents acteurs"

Pour sa première sortie médiatique de l'année, le conseiller spécial du chef de l'État et porte-parole de la présidence de la République, Jessye Ella Ekogha, était hier face à la presse nationale et internationale. Il est revenu sur les récents déplacements du premier gabonais, Ali Bongo Ondimba, notamment sa participation au sommet UE-UA, à Bruxelles en Belgique, mais surtout sur la dernière sortie publique de l'opposant radical, Jean Ping. Ocassion pour Ella Ekogha de préciser que "l'appel de M. Ping au sujet de la vacance du pouvoir est un disque rayé. On a l'impression que c'est devenu une formule de certains acteurs politiques pour pouvoir exister. Quand ce dernier appelle les institutions qu'il y a quelques années il ne reconnaissait pas, à déclarer la vacance du pouvoir, on se demande bien à quoi il joue. La communauté internationale qu'il appelle à faire pression, n'est-ce pas la même avec laquelle le chef de l'État s'est entretenu récemment ?".

De plus, selon le porte-parole de la présidence de la République, "appeler à la vacance du pouvoir montre combien M. Ping est en perte de vitesse. C'est la résultante du bouleversement de la classe politique qu'on observe actuellement avec le départ de certains de ses alliés au sein du camp du parti démocratique gabonais (PDG)".

Au sujet des cris des populations en référence à la mise au second plan des autres pathologies au profit de la Covid-19, Jessye Ella Ekogha a indiqué que "la Covid-19 a bousculé nos habitudes et celles de notre système de santé. L'objectif du chef de l'État est d'offrir à nos populations des soins de qualité, et ce, en créant des structures sanitaires de proximité pour soulager l'affluence dans nos centres hospitaliers. C'est pour cette raison que le chef de l'État a rencontré il y a quelques jours, la cheffe du gouvernement et le ministre de la Santé".

Enfin, sur la question de la reprise du championnat national et de l'inégalité des primes entre le football masculin et féminin, le conférencier a rappelé que "pour l'heure il y a un arrêté qui interdit la pratique du sport dans notre pays et l'un des principaux blocages au démarrage du championnat national est la vaccination des différents acteurs. Pour ce qui est des écarts de traitement, le chef de l'État a instruit les différents services pour un meilleur traitement des deux catégories".

Hans NDONG MEBALE

LIBREVILLE/GABON