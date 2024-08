Investiture du président Paul Kagame : Oligui Nguema à Kigali

Le président de la République, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville, samedi en début d'après midi, à destination de Kigali, au Rwanda, où il prendra part aux festivités relatives à l'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame.

Cette investiture fait suite à la réélection de ce dernier à l'issue du scrutin présidentiel de juillet avec plus de 99% des suffrages exprimés, pour un quatrième mandat.

Le numéro un gabonais sera aux côtés de plusieurs autres chefs d'Etat et de gouvernement du continent africain (plus d'une vingtaine). La précédente cérémonie d'investiture pour le 3e mandat avait eu lieu au stade national Amahoro de Kigali...

Il faut souligner que la présence du président de la Transition à cette manifestation solennelle témoigne de l'excellence des relations entre le Gabon et le Rwanda. Lesquelles relations politiques et diplomatiques datent de 1976.

On se souvient de ce que lors de son dernier séjour à Kigali dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié dans ce pays membre de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), le président Oligui Nguema et son homologue avaient exprimé leur volonté de renforcer la coopération économique entre leurs deux pays.

C'est d'ailleurs dans cette logique que le numéro un gabonais avait instruit son ministre des Affaires étrangères quant à l'ouverture, dans les plus brefs délais, d'une ambassade du Gabon à Kigali...

À noter que le Rwanda abrite une forte communauté de Gabonais évaluée à 1 500 personnes. Laquelle avait échangé avec le chef de l'Etat lors de son précédent séjour rwandais en octobre 2023.

O'N.

Libreville/Gabon