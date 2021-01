Investiture du chef de l'État du Ghana  : Moubelet Boubeya représente Ali Bongo Ondimba

LE ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya, a représenté, jeudi dernier, à Accra, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à l'investiture du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat de quatre ans le 7 décembre dernier.

La présence du chef de la diplomatie gabonaise dans la capitale ghanéenne, aux côtés d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement du continent, témoigne de l'excellence des relations entre le Ghana et le Gabon. Une coopération bilatérale sous-tendue par des rapports d'amitié et de fraternité qui unissent le numéro un gabonais à son homologue ghanéen.