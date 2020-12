Investiture d'Alassane Ouatarra : Rose Christiane Ossouka Raponda représente Ali Bongo Ondimba

En lieu et place du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a pris part, lundi dernier, à Abidjan, à la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, réélu pour un troisième mandat à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020.

La présence de la cheffe du gouvernement à cette manifestation témoigne de l'excellence des relations qu'entretiennent le Gabon et la Côte d'Ivoire. Une coopération bilatérale matérialisée par de nombreux accords et sous-tendue par des liens d'amitié et de fraternité entre le numéro un gabonais Ali Bongo Ondimba et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Deux chefs d'État qui ont une convergence de vues sur un certain nombre de problématiques régionales, continentales et internationales. Notamment l'intégration africaine, la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, la promotion des droits de la femme, etc.

À noter qu'en marge de la cérémonie de prestation de serment, la cheffe du gouvernement a remis au président la République ivoirienne un message de son "frère et ami" Ali Bongo Ondimba.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



