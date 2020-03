Investissement : L'énergie photovoltaïque intéresse les investisseurs libanais

L'arrivée des investisseurs libanais est justifiée par le fait que le Gabon regorge de nombreux atouts économiques indéniables. C'est dans ce sens que la diplomate libanaise a indiqué qu '"on est toujours là pour travailler à les renforcer. Il y a de grandes opportunités ici. Il est donc question de les promouvoir, d'attirer les gens qui pourront accompagner le Gabon dans cette transition de son économie''.

Quatre entreprises libanaises seraient intéressées par les secteurs agricole, de la production de l'énergie photovoltaïque, des infrastructures, de l'assainissement de la ville et de la formation professionnelle, a révélé l'ambassadeur du Liban. Toutefois, a poursuivi Aline Younes, le projet concernant la production de ''l'énergie photovoltaïque'' devra être priorisé. Et la diplomate de signaler que ''l'entreprise adjudicataire sera au Gabon dans trois semaines pour démarrer la première phase des travaux''.

De son côté, la ministre de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, présente, a réitéré la volonté du gouvernement à accompagner ces investisseurs dans la concrétisation desdits projets. Selon elle, dans le cadre du Plan de relance de l'économie, le Gabon est engagé dans la diversification de son économie. Ainsi, en dehors du secteur pétrolier, a-t-elle fait savoir, le pays développe d'autres secteurs porteurs de croissance, parmi lesquels l'agriculture et l'énergie qui représentent un potentiel non négligeable en termes d'emplois et de développement du territoire.