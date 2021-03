Interview Ali Bongo : "en finir avec les jérémiades politiques"

NUL besoin d'être bardé d'un diplôme d'Harvard ou toute autre grande école prestigieuse, pour comprendre la fléchette sibylline lancée à la classe politique, notamment au camp de l'opposition, par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans sa récente interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique. À en croire le premier gabonais, le débat politique vole au "ras des pâquerettes". Une allusion faite à sa "capacité" à gérer le pays depuis son accident cardiovasculaire.

"(...) J'ai la lourde charge de diriger le pays et d'achever certains chantiers. Il reste encore plus de deux ans avant l'élection présidentielle. Je suis concentré sur l'action, sur les réformes à mener. J'ai peu de temps à consacrer à autre chose, a fortiori en cette période de crise sanitaire. Quant à mes adversaires, je leur conseillerais plutôt de travailler à formuler des idées, à ce qui préoccupe au quotidien la population, et d'avoir une approche constructive. Penser convaincre les Gabonais en se contentant de critiquer et de polémiquer, c'est se fourvoyer complètement", a-t-il déclaré sans ambages.