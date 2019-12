Insalubrité : Vers l'élargissement du plan d'urgence à l'intérieur du pays ?

Décrété sur instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le 5 décembre dernier, le plan d'urgence contre l'insalubrité à Libreville, Akanda et Owendo suit son cours. Un plan d'urgence qui devrait s'étendre à l'intérieur du pays si l'on s'en tient aux propos du Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, au terme d'une visite des chantiers samedi.

La capitale gabonaise croule sous le poids des immondices. Et c'est peu de le dire. Partout des amoncellements d'ordures ménagères donnent, désormais, l'impression que l'insalubrité s'est érigée en norme. Une situation observable également aux environs de la capitale du pays et qui ne laissent pas insensibles les plus hautes autorités. En effet, le 5 décembre dernier, un plan d'urgence contre l'insalubrité dans les villes d'Akanda et d'Owendo a été décrété sur instruction du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Lequel plan va s'étendre sur un mois.

D'où la récente descente sur le terrain, samedi dernier, du Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, accompagné du ministre de l'Équipement et des Infrastructures et de son délégué, Léon Bonda Balonzi et Françoise Assengone Obame, de l'édile de Libreville, Léandre Nzue, du maire du premier arrondissement d'Akanda, Désirée Syngatady et des représentants du Haut-Commissariat à l'Environnement et au Cadre de vie (HCEV).

Objectif : évaluer l'état d'avancement des travaux d'embellissement des artères d'Akanda et de Libreville ; et dans une moindre mesure contrôler l'utilisation des fonds alloués à l'exécution dudit plan d'urgence.



Yannick Franz IGOHO



