"Illégalité" des mesures contre la Covid-19 : Denise Mekam'ne dénonce "la politique politicienne !"

"De la politique politicienne !" C'est ainsi que la ministre d'État, ministre des Relations avec les Institutions constitutionnelles et les Autorités indépendantes, Denise Mekam'ne Edzidzie-Taty, a qualifié hier, à son cabinet, la récente sortie des parlementaires de l'opposition qui ont dénoncé "l'illégalité" des mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19, arguant d'un défaut de décret de promulgation de l'ordonnance prorogeant lesdites mesures. Des propos qui, selon la membre du gouvernement, dénotent une mauvaise foi manifeste et une méconnaissance des procédures législatives de leur part. Toute chose qui, à y regarder de près, a-t-elle fait valoir, ne résulte que d'un "besoin d'exister". Ce d'autant plus que, a-t-elle précisé, ces parlementaires ont pris part aux travaux législatifs sanctionnés par l'adoption, les 25 novembre et 23 décembre derniers, de ladite ordonnance par les députés et les sénateurs, sans relever une quelconque forme d'incohérence.

C'est dire qu'aux yeux de Denise Mekam'ne Edzidzie-Taty, cette sortie est dénuée de toute forme de pertinence et de crédibilité. Si ce n'est que la volonté de vouloir surfer sur certains ressentiments. "Ce qui est loin d'être responsable en cette période de crise sanitaire. Vu que la pandémie a affecté, sans distinction aucune, presque toutes les franges de la population", a-t-elle précisé. En tout cas, résolument offensive, ferme et déterminée, elle a clairement laissé entendre que le gouvernement ne saurait se laisser distraire par de telles pratiques qui n'honorent véritablement pas leurs auteurs. Tant sa mission d'assurer et de protéger la santé des populations en cette période, implique un investissement, une concentration et une abnégation sans relâche de tout instant.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon