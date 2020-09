Hôtel de ville : Serge Williams Akassaga Okinda, maire central intérimaire

Il n'aura fallu que 48 heures, après l'incarcération du maire central de Libreville Léandre Nzue, pour pourvoir à la vacance de poste à la tête du Conseil municipal de Libreville. Par l'arrêté 00015/MI/PES/GAB portant constatation de la vacance provisoire du poste de maire et désignation d'un intérimaire à la commune de Libreville, Serge Williams Akassaga Okinda a été désigné par le gouverneur de l'Estuaire maire par intérim, en sa qualité de premier maire adjoint.

L'urgence d'une situation qui ne saurait s'accommoder d'un Conseil municipal sans président et l'importance d'une commune de Libreville aux enjeux aussi capitaux que variés commandaient que les autorités réagissent promptement pour combler ce vide à la tête de la capitale du pays. Encore qu'au début des ennuis judiciaires du maire central qui l'ont conduit à la prison, les préparatifs de deux conseils municipaux extraordinaires destinés à débattre des questions importantes (dont le compte administratif) étaient d'actualité. Il fallait donc parer au plus pressé pour ne pas affecter le cours normal engagé en vue de ces échéances importantes, qui doivent normalement se tenir lundi 21 et mardi 22 septembre 2020 prochains.