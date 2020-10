Hôtel de ville : faut-il dégraisser le mammouth ?

Face aux présidents des groupes politiques siégeant au Conseil municipal de Libreville, le maire central intérimaire, Serge William Akassaga, a eu l'ingénieuse idée de débattre de "la situation de l'heure" de l'institution, en vue de conduire au mieux cette administration durant le temps de l'intérim de trois mois.

L'hôtel de ville de Libreville étant ces derniers temps dans une zone de turbulences inédite, en raison des interpellations et des placements en détention préventive de plusieurs de ses cadres - le paroxysme a été atteint avec l'incarcération du maire central, Léandre Nzue -, il devenait impératif que l'on porte un regard plus prospectif sur l'état réel de la principale institution municipale du pays.

Une sorte de diagnostic thérapie qui, non seulement devrait dégager ses principaux goulots d'étranglement, mais servirait également à trouver les médications nécessaires. Est-ce le sens à donner à la mesure de suspension d'un certain nombre de cadres municipaux (et leurs émoluments avec) que l'édile intérimaire de Libreville a prise récemment ?