Hôtel de Ville de Libreville  : à qui le poste de 5e adjoint au maire ?

L'ÉLECTION du nouveau maire central de Libreville, Eugène Mba, a eu lieu le 29 décembre 2020. Ce dernier, avant d'occuper le poste de président du Conseil municipal, était 5e adjoint au maire de Libreville. Jusqu'à ce jour, ce poste demeure vacant et demande à être pourvu. D'où la question légitime qui taraude les esprits : qui sera le futur 5e adjoint au maire de Libreville, en remplacement du maire titulaire actuel ?

Lorsque l'on regarde la configuration politique de ce Conseil, il va de soi que l'hégémonie du Parti démocratique gabonais (PDG) ne souffre d'aucune contestation possible. Et cette tête de proue de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence (MRSE) compte et compose aussi avec d'autres partis de cette galaxie, dont le Centre des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Asselé.