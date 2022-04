HCR: Ossouka Raponda invite les «sages» à assumer leurs missions

C’était au cours de l’audience qu’elle a accordée à une délégation de Hauts-Commissaires de la République.

LA cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, s’est entretenue jeudi dernier, à la Primature, avec une délégétaion des Hauts-commissaires de la République, conduite par le Haut-Commissaire général Michel Essonghe. Une rencontre aux allures de prise de contact au cours de laquelle la Première ministre a encouragé les «sages de la République» à « faire preuve de pragmatisme afin de mener à bien les missions qui leur sont assignées». Une manière de les inviter à les assumer pleinement.

En tout cas, au nombre de celles-ci figure, entre autres, l’évaluation du suivi et de la mise en œuvre de l’action politique du président de la République en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations ; l’interaction avec les institutions politiques et les acteurs de la vie publique sur la stabilité et les modalités des valeurs démocratiques. Quoi qu’il en soit, cette entrevue avec la locataire de l’Immeuble du 2-Décembre constitue, comme qui dirait, la première sortie officielle des Hauts-Commissaires de la République depuis le 14 mars dernier, date de leur prestation de serment devant le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, au palais de la présidence de la République.

Une cérémonie solennelle à l’issue de laquelle le numéro un gabonais, tout en les renvoyant « à l’exercice de leurs fonctions», les avait exhortés à les assumer avec «responsabilité, loyauté et un sens élevé de l’intérêt général et de la nation». Pour rappel, au nombre de dix-sept (17), les Hauts-Commissaires de la République avaient été nommés les 4 et 10 mars derniers en Conseils des ministres.

Par J.K.M

Libreville/Gabon