Guy Nzouba Ndama : "les Démocrates ne sont nullement " engagés dans une quelconque combine avec le PDG"

Au cours de la célébration du 5e anniversaire de sa formation politique samedi dernier, à son siège national, le leader des Démocrates (LD), Guy Nzouba Ndama, est longuement revenu sur les entrées récentes de deux de ses anciens compagnons, Jean-Norbert Diramba et Jean-Pierre Doukaga Kassa, au gouvernement. Et la nomination d'un autre, Maxime Ondimba, au Haut-Commissariat de la République (HCR). L'ancien président de l'Assemblée nationale s'est montré, on ne peut plus clair, en démentant avec fermeté certaines allégations qui ont pu circuler, ici et là, au moment de la promotion de ces trois personnalités. "Je voudrais rassurer les uns et les autres sur le fait que les promotions de nos anciens amis n'ont rien à voir avec notre parti et n'impliquent nullement, ni de près ni de loin, ma personne en tant que président de LD. En clair, aucun des nommés au gouvernement et au HCR ne m'a consulté et ne peut donc se prévaloir de mon accord ou ma caution".

Autrement dit, le désormais ancien maire de la commune de Mouila, et le député du 1er arrondissement de Tchibanga et Maxime Ondimba ont agi en leur âme et conscience, en accédant aux sollicitations du pouvoir en place. Pour autant, beau joueur, Guy Nzouba Ndama les a remerciés de l'avoir rejoint, en 2016, lors de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Non sans avoir souligné que " la déception" exprimée par certains au moment de la nomination de ces trois anciens hiérarques LD n'était que " la traduction de la hauteur des espoirs placés en sa famille politique". D'où a-t-il indiqué, en dépit de la belle moisson engrangée par LD au sortir des élections couplées d'octobre 2018, ils se doivent " d'aller plus loin" pour libérer les populations d'un certain nombre de maux. Tout en laissant entendre clairement que Les Démocrates ne sont nullement " engagés dans une quelconque combine avec le PDG". Écartant de fait toute idée de rapprochement ou de fusion-absorption de son écurie politique avec le parti au pouvoir.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon