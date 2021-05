Groupe parlementaire FDR : qui à la place d'Élie-Colin Akoue ?

JUSQUE-LÀ président des Forces démocratiques et républicaines (FDR) à l'Assemblée nationale, l'élu de Démocratie nouvelle (DN) au 2e siège du département du Ntem, Élie-Colin Akoue, devrait céder son fauteuil dans les jours à venir. Ce qui ne serait que la conséquence logique de la formalisation de la fusion-absorption DN au Parti démocratique gabonais (PDG) matérialisée, vendredi dernier, au siège du PDG, par le secrétaire général de cette formation politique, Éric Dodo Bounguendza, et l'ancien premier secrétaire de DN, René Ndemezo'Obiang.

Regroupant les élus des formations ( Parti social démocrate, Front d'égalité républicaine et DN ) se réclamant de "l'opposition républicaine et responsable" soutenant la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et l'action du gouvernement, le groupe parlementaire FDR est devenu, au fil des mois, une des principales forces de la 13e législature.