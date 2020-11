Grève dans les régies financières : le chef de l'État instruit la cheffe du gouvernement

Les instructions du président Ali Bongo Ondimba à la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda visent à ramener la sérénité dans ces administrations au centre des recettes budgétaires de l'État, mais qui observent un mouvement d'humeur depuis plusieurs mois.

Face au mouvement de grève que les agents des régies financières observent depuis plusieurs mois, le chef de l'État a initié une séance de travail, qu'il a d'ailleurs présidée lui-même, hier, au palais de la présidence de la République. Plusieurs personnalités y ont pris part, dont la cheffe du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda, entourée des ministres Madeleine Berre (Fonction publique), Sosthène Ossoungou Ndibangoye (Budget et Comptes publics) et Jean-Marie Ogandanga (Économie et Relance).

Ce tour de table autour du président Ali Bongo Ondimba a permis d'apprécier la série de revendications liées à la régularisation des situations administratives des agents. Aussi, dans son souci de maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux, ce qu'il ne cesse d'ailleurs de recommander aux membres du gouvernement, le numéro un gabonais a donc instruit la Première ministre en vue de trouver des voies et moyens pouvant permettre une sortie de crise.

Il a été donc demandé à Rose Francine Ossouka Raponda de "prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener la sérénité au sein des régies financières". Tout comme, l'actuelle locataire du 2-Décembre devra "travailler à l'amélioration des conditions de travail dans ces administrations".

Soulignons que cette séance de travail a été l'occasion pour le président de la République de rappeler aux membres du gouvernement que, dans ce contexte de crise sanitaire et économique qui frappe particulièrement les personnes les plus vulnérables, il y a nécessité d'accompagner les populations. Et le tout dans un climat apaisé.



ONDOUBA'NTSIBAH



