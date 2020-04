Gouverneurs de province : Statu quo jusqu'à nouvel ordre

Le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, a décidé de changer les gouverneurs de provinces dans tout le pays. La décision a été matérialisée lors du Conseil des ministres du 9 avril 2020. Certains ont été tout simplement démis de leurs fonctions. D'autres mutés. De même, de nouvelles têtes ont intégré l'administration déconcentrée.

Ainsi, Guillaume Adjangoue Lappel (Estuaire), Eloi Nzondo (Haut-Ogooué), Paulette Mengue M'Owono (Moyen-Ogooué), Benjamin Banguebe (Ngounié), Christiane Leckat (Nyanga), Jules Djeki (Ogooué-Ivindo), Marie-Françoise Dikoumba (Ogooué-Lolo), Patrice Ontina (Ogooué-Maritime) et Joël Ogouma (Woleu-Ntem) devront patienter avant de déménager.

Pour rappel, lors du Conseil des ministres évoqué ci-dessus, Marie-Françoise Dikoumba a été mutée à l'Estuaire, Paulette Mengue M'Owono dans la Ngounié, Chritiane Leckat dans l'Ogooué-Ivindo, et Jules Djeki dans le Woleu-Ntem. Dans le même temps, Jacques Denis Tsanga, Bernabé Mbangalivoua, Nicole Nouhando, Jean-Bosco Assingambagni et Paul Ngome Ayong ont, quant à eux, été respectivement promus dans le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, la Nyanga, l'Ogooué-Lolo, et l'Ogooué-Maritime.