Gouvernement : Plusieurs textes examinés en Conseil interministériel

Le gouvernement a récemment tenu un Conseil interministériel en visioconférence, présidé par le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale. À l'ordre du jour, entre autres, le point sur la situation de la pandémie de coronavirus dans notre pays, et l'examen de plusieurs textes législatifs et réglementaires.

S'agissant des textes soumis à l'examen du gouvernement, on notera que le ministre d'État Lambert-Noël Matha (Intérieur) a présenté plusieurs projets de décrets. Il s'agit de ceux relatifs à l'institution du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national, au confinement partiel du Grand Libreville, au transfert de compétences en matière de gestion des ordures ménagères aux collectivités locales, etc. Le ministre en charge du Tourisme, du Commerce, des PME et de l'Industrie, Hugues Mbadinga Madiya, a lui aussi présenté au gouvernement deux projets de décrets. Le premier porte approbation des statuts de l'Office gabonais de la propriété industrielle ; le second est relatif aux attributions et au fonctionnement de la Chambre des métiers de l'artisanat du Gabon.