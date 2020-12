Gouvernement : Ali Bongo Ondimba reçoit le serment du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme

Une cérémonie solennelle qui symbolise officiellement son entrée en fonction, conformément à l'article 15 alinéa 4 de la Loi fondamentale.

De fait, Olivier Nang Ekomi a juré de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de sa charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de ses fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de celles-ci.