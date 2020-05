Gestion des ordures ménagères : les municipalités désormais responsables

Il faudra s'y faire. Le ramassage et la collecte des ordures ménagères, jusque-là placées sous la responsabilité de l'Etat central, sera désormais du ressort des collectivités locales.

C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre qu'a dirigée, hier, à la Primature, le patron des lieux, Julien Nkoghe Bekale. Et à laquelle ont pris part le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, les ministres de l'Économie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, des Eaux et Forêts, Lee White, des Transports, Léon Armel Balondzi, de la Santé, Max Limoukou, et le maire de Libreville, Léandre Nzue.

Cette décision n'est que la traduction en acte des instructions fermes du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, au Premier ministre, en vue de trouver une solution pérenne à la problématique de la gestion des ordures ménagères dans les villes de notre pays.

Dans ce sens, on se souvient que lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement avait annoncé la mise en place d'un mécanisme dédié à la rétrocession de la gestion des ordures ménagères aux collectivités locales, via un appui technique et financier de l'Etat. Entendu que, avait-il précisé, ''chaque collectivité locale devra élaborer un plan opérationnel de gestion de déchets qui fera l'objet d'un contrôle strict par les organes compétents''.

Dans tous les cas, l'édile de la capitale gabonaise a indiqué que ''tout a été mis à plat. Dorénavant, toutes les municipalités du Gabon vont gérer les ordures ménagères. C'est une instruction du président de la République. Le ministre d'État à l'Intérieur va prendre, dans les jours à venir, un arrêté pour redéfinir les attributions des uns et des autres''.



