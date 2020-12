Gestion de la crise sanitaire : où en est la Commission d'enquête parlementaire ?

Une chose est sûre, pour se faire une idée exacte de la gestion gouvernementale de la crise sanitaire actuelle, les membres de cette Commission ont sillonné l'ensemble du pays aux fins d'auditionner, entre autres, les responsables nationaux et provinciaux du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus.

De leurs investigations et autres auditions, il ressort un rapport. Et selon certaines indiscrétions, celui-ci serait bouclé depuis plusieurs semaines et mis à la disposition du bureau de l'Assemblée nationale. Reste maintenant à savoir si, conformément aux dispositions de l'article 111 alinéa 4 du règlement de l'Assemblée nationale, ce rapport, devant être discuté en séances plénières, sera publié. Entendu qu'il faut que le bureau de cette chambre du parlement en décide ainsi.