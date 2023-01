Gérard Ella Nguema (FPG) : " Que Mgr Iba-Ba dirige le CGE... "

LE président du front Patriotique gabonais (FPG) était face à la presse samedi 14 janvier dernier pour une déclaration au cours de laquelle il a fait une analyse au vitriol de la situation politique et socio-économique d'un pays où rien ne va, en dépit des satisfecit que se donne le pouvoir sur tous les domaines. En fait, il a abordé tous les secteurs d'activités pour conclure à l'échec patent. Mais, s'il est un point sur lequel il s'est longuement appesanti, c'est celui de cette année électorale et surtout le scrutin présidentiel qui doit voir la fin de ce système suranné, âgée de plus de 50 ans, " et qui ne sait plus quoi faire en réalité. " D'où il a lancé un vibrant appel à l'opposition pour saisir cette occasion pour accéder au Palais du Bord de mer.

Très en verve, Gérard Ella Nguema s'est dit interpellé par Pierre Claver Zeng, Pierre Mamboundou, André Mba Obame, Jules Bourdes Ogouliguendé … ces combattants de la liberté tombés que le champ de bataille, et même par les ancêtres pour trouver des solutions idoines au problème gabonais. Car il y a bien un problème gabonais qui est que " c'est le perdant qui gagne ". Et cela part de l'organisation de ce système qui repose sa force sur les armes, l'intimidation et l'instrumentalisation judiciaires, le bourrage des urnes. Il devait alors suggérer qu'étant devenu notoire que les magistrats ont montré leurs limites depuis 1993 où ils gèrent les élections, que ce soit les prélats qui en soient les maitres du jeu.

Et d'inviter l'opposition gabonais à solliciter que ce soit l'archevêque de Libreville qui soit président du Centre gabonais des élections (CGE), et que les démembrements provinciaux, départementaux et communaux soit également aux mains des hommes de Dieu vertueux.

ENA

Libreville/Gabon