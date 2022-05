Gabon-USA : la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman en séjour à Libreville

Une hôte de marque séjourne dès aujourd'hui à Libreville au Gabon. Surnommée "Silver Fox" (la renarde argentée) en raison de sa chevelure blanche et de sa perspicacité et sa ténacité à convaincre ses interlocuteurs, la secrétaire d'État adjointe américaine, Wendy Sherman, effectue, en effet, une visite de quarante-huit heures dans notre pays, ultime étape de sa mini-tournée sur le continent. En terre gabonaise, elle aura des entretiens avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, et celle de la Défense nationale, Félicité Ongouori Ngoubili.

Tout porte à croire que toutes ces rencontres devraient être axées autour du renforcement des relations entre le Gabon et les USA. En mettant fort probablement un accent particulier sur le raffermissement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, les changements climatiques, ainsi que la protection de l'environnement et de la biodiversité.

En tout état de cause, ce séjour témoigne de l'importance de Libreville sur la scène continentale. Un rayonnement diplomatique porté par le leadership du numéro un gabonais, Ali Bongo Ondimba, en matière de lutte contre le dérèglement climatique.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon