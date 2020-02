Gabon-UE : Le groupe de travail à pied d’œuvre demain

Comprenant les représentants des deux parties, celui-ci se penchera sur la mise en œuvre des points d'accord retenus, à l'issue du dialogue politique intensif tenu fin novembre dernier dans la capitale gabonaise.

Six semaines après la tenue du dialogue politique intensif entre le gouvernement et l’Union européenne (UE), les deux parties, à travers un groupe de travail conjoint, avaient convenu d’assurer le suivi de la mise en œuvre des différents points de l'accord qui les lie. Ainsi dès demain, ce groupe se mettra à pied d’œuvre dans le cadre d’un dialogue normal. Les questions porteront essentiellement sur les problématiques inhérentes aux Droits de l’homme et à la coopération bilatérale.

La séance de travail présidée le week-end écoulé à la Primature par le chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale, qu'assistaient les ministres d’État à l’Intérieur, Lambert Noël Matha, des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze, le ministre de la Communication, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, et la ministre de la Justice Garde des sceaux, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, visait à faire le point des conclusions des précédentes rencontres. Une occasion pour Julien Nkoghe Bekale, à en croire le chef de la diplomatie gabonaise, de donner des orientations sur les différents points à discuter lors des prochains pourparlers.

Ainsi la rencontre de ce mardi, indépendamment des questions abordées en novembre et décembre dernier, se penchera sur d’autres sujets d'importance. D'autant que l’UE, un des partenaires privilégiés du Gabon, entend développer une coopération intense dans plusieurs domaines.



