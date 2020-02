Gabon-Turquie : Une coopération au beau fixe

En ce sens, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait effectué des visites en Turquie en juillet 2012 et mai 2015. De même, en janvier 2013, alors Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan avait visité le Gabon à la tête d'une importante délégation qui comprenait de nombreux hommes d'affaires turcs.

C'est dire que le nouvel ambassadeur de Turquie au Gabon, Nilufer Erdem Kaygisiz, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République Ali Bongo Ondimba, vendredi dernier, aura sans doute l'ambition de raffermir les relations entre Libreville et Ankara. Lesquelles sont régies par un cadre juridique de coopération qui, à ce jour, comporte vingt-trois accords. Notamment l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements qui constitue un levier important dans le cadre du développement des relations économiques entre les deux États.

Dans cette optique, la mise sur pied d'un Conseil des Affaires entre le Gabon et la Turquie devrait davantage dynamiser les échanges économiques et commerciaux réciproques. D'autant que, un accord de non double imposition, en cours de négociation, devrait contribuer à inciter le flux des investissements entre les deux pays.