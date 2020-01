Gabon-Togo : Deux pays "frères"

Illustrées par l'entente cordiale et amicale entre les deux chefs d'État, les relations entre les deux pays sont au beau fixe.

Pour de nombreux spécialistes, le Gabon et le Togo sont deux "pays frères" dont les relations bilatérales séculaires en matière politique, économique, culturelle, scientifique, environnementale, etc., constituent véritablement un modèle de coopération Sud-Sud. En témoigne, selon eux, la solidité de l'axe Libreville-Lomé, matérialisée par des relations diplomatiques vieilles de plusieurs décennies, consacrées par la signature de nombreux accords entre les deux pays. Et soutenues par les liens d'amitié et de fraternité qui unissent le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à son homologue, frère et ami, Faure Essozimna Gnassingbe.

Cette solidité s'illustre, en outre, par la présence d'une forte communauté togolaise au Gabon depuis de longues années. Parfaitement intégrés, ces membres s'illustrent particulièrement dans le monde des affaires. Notamment dans le petit commerce, le transport, la menuiserie, la couture, le transit, la couture, la restauration, pêche, etc. À l’inverse, les universités et grandes écoles togolaises accueillent de nombreux étudiants et stagiaires gabonais depuis un certain nombre d'années. De fait, ces établissements supérieurs ont contribué à la formation de nombreux cadres de notre pays. Et sur un plan économique, les flux financiers entre les deux pays sont assez significatifs.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



