Gabon-Sénégal : Abdoul Ciré Dia sur le départ

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal au Gabon, Abdoul Ciré Dia, s'apprête à quitter notre pays. En effet, après avoir passé cinq ans chez nous, il est allé faire ses adieux, hier, au palais de la présidence de la République, au chef de l'État Ali Bongo Ondimba.

Occasion pour le chef de l'Etat et son hôte de dresser un état des lieux de la coopération entre les deux pays. Et, à en croire plusieurs spécialistes, celle-ci est au beau fixe. En témoignent, selon eux, les relations d'amitié et de fraternité que le numéro un gabonais entretient avec son homologue sénégalais, Macky Sall. Et le dynamisme de l'axe Libreville-Dakar, sous-tendu par la convergence de vues des deux dirigeants sur un certain nombre de problématiques régionales et continentales. Notamment la lutte contre le terrorisme, la préservation de l'environnement ainsi que leur ambition d'ériger leurs pays respectifs au rang de nations émergentes.

Ali Bongo Ondimba s'est réjoui de l'excellence de la coopération bilatérale, qu'il a jugée exemplaire. Tout en explorant, avec son interlocuteur, les voies et moyens de la densifier dans les secteurs des hydrocarbures, de la pêche, de l'artisanat, de la formation, etc.

S'agissant tout particulièrement de ce dernier aspect, il faut souligner que le Sénégal accueille, depuis de nombreuses années, des étudiants et stagiaires gabonais dans certaines de ses universités et autres grandes écoles. Et que parallèlement, la communauté sénégalaise est l'une des mieux intégrées et des plus dynamiques au Gabon. Tant elle participe, de manière significative, à la vie économique de notre pays dans les secteurs du commerce, du transport, de la construction, etc.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique